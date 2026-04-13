Після перемоги опозиційної «Тиси» угорці відсвяткували програш Орбана на вулицях Будапешту

Опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра здобуває 138 місць у парламенті після підрахунку 98,93% голосів на виборах в Угорщині. Будапешт та інші міста уночі святкували програш премʼєра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Національний виборчий комітет в Угорщині.

Партія «Фідес» премʼєра Віктора Орбана отримує 55 місць, ще 6 — ультраправа «Наша Батьківщина». Для конституційної більшості в парламенті, щоб ухвалювати ключові закони, потрібно 133 голоси.

Вночі угорці на вулицях Будапешту та інших міст радо святкували перемогу опозиції — вони співали, танцювали та вигукували Ruszkik haza! («Росіяни — додому!») — гасло, відоме ще з часів Угорської революції 1956 року.

Ще вчора після оприлюднення результатів Мадяр виступив з переможною промовою та подякував своїм виборцям. «Ми це зробили! «Тиса» та Угорщина виграли ці вибори. Разом ми замінили режим Орбана, разом ми звільнили Угорщину», — сказав він.

Також під час виступу Мадяр закликав президента країни Тамаша Шуйока піти у відставку та розпустити парламент. Крім того, Мадяр закликав піти з посад «усіх маріонеток» часів Орбана.

А ще лідер «Тиси» пообіцяв, що найближчим часом відправиться до Брюсселю, щоб розблокувати заморожені через Орбана кредити для Угорщини.