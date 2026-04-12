Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині
- Ольга Березюк
Росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині.
Першим про це повідомив 11 квітня проєкт DeepState, а згодом підтвердив 14 армійський корпус.
Це сталось біля селища Ветеринарне, де армія РФ штурмувала українські позиції. Коли конкретно стався розстріл, невідомо.
У корпусі додали, що українські правоохоронні органи та міжнародні слідчі групи вже збирають доказову базу для відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
- 11 квітня DeepState також повідомляв, що росіяни вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського. За даними проєкту, це сталося вже після початку перемирʼя.