Британія призупинила угоду про передачу островів Чагос Маврикію. Перед цим її не підтримав Трамп

Премʼєр Британії Кір Стармер відклав угоду про передання Маврикію архіпелагу Чагос, де розташована спільна британсько-американська військова база. Проти угоди виступив президент США Дональд Трамп, хоча раніше підтримував її.

Про це пишуть BBC та Associated Press.

Урядові чиновники Великої Британії заявили, що не повністю відмовляються від угоди, однак у них закінчився час, щоб ухвалити відповідний закон до кінця цієї сесії.

Також очікується, що відповідний законопроєкт не буде включено до переліку законопроєктів, які оголосить король Чарльз III під час відкриття наступної сесії 13 травня. Це означає, що він не є пріоритетом на наступний рік роботи парламенту.

Угода передбачає, що Велика Британія передасть суверенітет над територією Маврикію та платитиме в середньому $136 млн на рік за оренду спільної британсько-американської військової бази на острові Дієго-Гарсія. Ця база була задіяна у військових операціях США від Вʼєтнаму до Іраку та Афганістану, а також була базою для американських бомбардувальників у американо-ізраїльській війні проти Ірану.

Що відбувається навколо островів Чагос

Маврикій був британською колонією з 1810 року, а у 1814 вона заволоділа і архіпелагом Чагос. У 1965-му, перед тим як Маврикій здобув незалежність, Велика Британія відокремила від нього острови Чагос і залишила під своїм управлінням, назвавши їх Британською територією в Індійському океані. Після цього британська влада примусово виселила майже 2 тисячі жителів на Маврикій та Сейшели, щоб звільнити місце для авіабази на найбільшому острові архіпелагу Дієго-Гарсія, який згодом здали в оренду США.

У 2019 році Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що відокремлення архіпелагу Чагос від Маврикію під час деколонізації порушувало міжнародне право. Того ж року Генасамблея ООН закликала Британію повернути Маврикію острови Чагос.

Переговори про передачу островів Маврикію розпочалися у 2022 році за попереднього консервативного уряду та відновилися після обрання Лейбористської партії Стармера в липні 2024 року.