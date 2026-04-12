В Угорщині почалися парламентські вибори, Орбан може вперше за 16 років втратити владу

В Угорщині 12 квітня почалися парламентські вибори. Премʼєр Віктор Орбан може вперше за 16 років втратити владу.

Про це пише BBC.

Виборчі дільниці відкрилися о 06:00 за Будапештом і працюватимуть до 19:00.

У перегонах беруть участь пʼять партій, проте основне протистояння розгортається між провладною «Фідес» Орбана та опозиційною партією «Тиса» Петера Мадяра, який лідирує в соціальних опитуваннях. Напередодні в місті Дебрецен пройшов багатотисячний факельний протест проти Орбана.

На цих виборах мають обрати 199 депутатів, 106 з яких — за мажоритаркою на одномандатних округах, а решту — за партійними списками. Остаточно голоси завершать рахувати не пізніше 18 квітня.

Мадяр заявив виборцям, що їм потрібна не просто абсолютна більшість у 100 місць у парламенті, а супербільшість у дві третини голосів, щоб скасувати багато конституційних змін нинішньої влади, які стосуються незалежності судової влади, власності медіа та багатьох інших сфер життя.