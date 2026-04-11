Відбувся новий обмін полоненими — додому перед Великоднем повернулися 175 українських військових і 7 цивільних (доповнено)

Кирило Буданов / Telegram

Напередодні Великодня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Це рядові, сержанти та офіцери, які захищали Україну в Маріуполі, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському і Курському напрямках.

Серед них є поранені. Більшість з них були в полоні з 2022 року.

Також серед звільнених сьогодні українських військових — 25 офіцерів, яких раніше Росія категорично відмовлялася обмінювати, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Понад половину визволених захисників потрапили в полон РФ під час оборони Маріуполя. Наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 63. Також додому повернулися 7 цивільних українців, які були поневолені росіянами ще у 2022 році.

Обміну посприяли США та Обʼєднані Арабські Емірати.