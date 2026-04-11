Екіпаж місії «Артеміда II» успішно повернувся на Землю

Новини

NASA

Екіпаж місії «Артеміда II», який першим за понад 50 років літав до Місяця, вночі 11 квітня успішно повернувся на Землю.

Про це повідомили в NASA.

Капсула «Оріон» із чотирма астронавтами близько 03:00 за Києвом приводнилася в Тихому океані, біля узбережжя Сан-Дієго. Згодом усіх успішно евакуювали на борт американського десантного корабля «Джон П. Мурта». Далі астронавтів супроводили до медичного відсіку для медичного обстеження.

Так американо-канадська група астронавтів завершила свою майже 10-денну місію навколо Місяця, подолавши рекордні 406 770 км від Землі.

Місія «Артеміда ІІ»

У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох, а також Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготуватися до нової висадки на Місяць.

Getty Images / «Бабель»

3 квітня астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» почали шлях до Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі. 6 квітня астронавти dвійшли до гравітаційної сфери Місяця, а згодом встановили історичний рекорд, віддалившись від Землі на 406 764 км (252 752 милі). Так далеко від планети людина ще ніколи не була.