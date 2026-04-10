Reuters: США можуть продовжити дозвіл на купівлю російської нафти, щоб стримати зростання цін

Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, продовжить тимчасовий дозвіл, який дозволяє купівлю частини російської нафти та нафтопродуктів, попри санкції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними джерел, питання продовження вже обговорювали в Білому домі та Міністерстві фінансів — попередньо, його підтримали. Рішення про продовження винятку можуть ухвалити вже найближчим часом.

У Вашингтоні пояснюють такі кроки спробою стабілізувати світовий енергоринок, де ціни різко зросли після часткового блокування Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання нафти.

Водночас це рішення викликає критику в США. Деякі законодавці заявляють, що послаблення санкцій фактично дозволяє Росії отримувати додаткові доходи на тлі війни проти України.