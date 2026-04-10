Українські війська вдарили по бурових платформах росіян у Каспійському морі
- Ольга Березюк
У ніч проти 10 квітня українські війська вдарили по двох бурових платформах росіян у Каспійському морі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За попередніми даними, під удар потрапили платформи на родовищах імені Грайфера та Корчагіна. Вони розташовані на півночі Каспійського моря — майже за тисячу кілометрів від фронту.
- Бурові установки РФ у Каспійському морі Україна вже атакувала в січні. Тоді під удар потрапили установки на родовищах імені Філановського, Корчагіна і Грайфера.