На кордонах ЄС повністю запрацювала нова цифрова система контролю вʼїзду та виїзду. Що змінилось

З 10 квітня на всіх кордонах Європейського Союзу повністю запрацювала нова цифрова система контролю в’їзду та виїзду (Entry/Exit System — EES).

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

Нова цифрова система реєструє в’їзд і виїзд громадян країн, які не входять до ЄС (зокрема й українців), при перетині кордону 29 європейських країн.

EES поступово почали застосовувати з жовтня 2025 року. З того часу на кордонах зареєстрували понад 52 мільйони громадян. Ще 27 тисячам відмовили у в’їзді, з них 700 людей визнали небезпечними для Європейського Союзу.

Завдяки системі реєстрація мандрівника займає в середньому лише 70 секунд.

Як змінилися правила перетину кордону

EES підходить для короткострокового перебування — до 90 днів протягом 180-денного періоду — у Шенгенській зоні.

Система автоматично фіксує дату, час і місце в’їзду чи виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Якщо громадянин перетинає кордон вперше після змін, то EES збере його біометричні дані — фото обличчя та відбитки пальців. Після цього перетин кордону буде швидшим, бо біометрія вже буде у системі, якій залишиться тільки звірити її.

Усі пасажири мають вийти з транспорту, щоб пройти процедуру. На залізничних маршрутах процес відрізняється залежно від пункту пропуску.