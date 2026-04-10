Плани росіян на фронті, нова партія ракет до Patriot і тристоронні перемовини. Головне з розмови Зеленського з журналістами

Президент Володимир Зеленський 10 квітня поспілкувався з журналістами. «Бабель» переказує основні його заяви.

Про плани Росії на фронті

До кінця квітня росіяни хочуть захопити Дружківку, Костянтинівку і Покровськ на Донеччині. Але це неможливо, що підтверджує і розвідка Великої Британії.

За місяць українські війська знищують стільки росіян, скільки мобілізує РФ. Але водночас чисельність їхнього угруповання на території України зростає за рахунок військових зі стратегічного резерву.

«Вважаємо, що для “рускіх“ це ризикований крок, бо такими діями вони послаблюють свої кордони з іншими державами, а там для них ситуація непроста. Але тим не менш вони на це пішли», — додав президент.

Про роботу українських експертів на Близькому Сході

Українські військові, які вирушили на Близький Схід (зокрема, експерти з дронів-перехоплювачів та з радіоелектронної боротьби), знищували іранські «Шахеди» своїми перехоплювачами в кількох країнах. Серед цілей були і дрони з реактивними двигунами.

«Мова не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку в створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати. Тим країнам, що відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Тож у будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні», — зазначив Зеленський.

Про безпекові угоди з країнами Близького Сходу

Україна уклала десятирічні безпекові угоди з трьома країнами — Саудівською Аравією, Обʼєднаними Арабськими Еміратами й Катаром. Українські компанії працюватимуть з військовими цих країн для захисту того чи іншого об’єкта.

З Оманом, Кувейтом і Бахрейном тривають безпекові перемовини. Київ розраховує отримувати нафту, яку перероблятимуть НПЗ Європи, або готовий дизель: «Все це посилить нашу енергетичну стабільність — маємо домовленості на рік».

Про тристоронні перемовини

Якщо Росія обере шлях деескалації, то тристороння зустріч [США, Росії та України] буде. Росіяни будуть намагатися провести її у квітні, травні або червні.

Україні буде дуже складно до вересня — і на фронті, і дипломатично, бо США з початком літа ще більше зосередяться на виборах. У американців є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн — орієнтовно серпень.

«Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ. Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і в певному розумінні переможний саміт НАТО. Але це залежить від них — на що вони реально готові й чи відповідально ставляться до тих загроз, що є не проти когось одного, а проти всіх», — наголосив Зеленський.

Про нову партію ракет до Patriot для України

Партнери продовжують передавати Україні ракети до систем ППО Patriot. Зокрема, цими днями надійшла нова партія. Україна продовжує працювати з усіма партнерами, «щоб ППО була».

Про блокування Телеграму в Росії

Росія обмежує Телеграм, щоб ухвалювати непопулярні рішення. Це може бути або завершення війни, або, навпаки — її ескалація та посилення мобілізації.

«Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде», — вважає президент.

Інша версія — не знаючи, якою буде реакція суспільства, готуватись до того чи іншого закінчення війни. Росіяни своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства. Цей відсоток у них достатньо високий — близько 20–25 відсотків.

«На мій погляд, це два основних сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації. І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав Путін», — додав Зеленський.