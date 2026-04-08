Опозиційна партія «Тиса» може отримати більшість місць в угорському парламенті під час виборів

Опозиційна партія «Тиса» може здобути дві третини місць у парламенті Угорщини на виборах цієї неділі.

Про це свідчить прогноз соціологічної агенції Median, передає Reuters.

За оцінками, партія може здобути від 138 до 142 місць зі 199. Це більше ніж потрібно для «супербільшості» — 133 мандати, які дозволяють змінювати конституцію та головні закони.

Якщо прогноз справдиться, «Тиса» зможе відкрити шлях до розблокування фінансування від Європейського Союзу.

Партія «Фідес», яку очолює премʼєр-міністр Віктор Орбан, може отримати лише 49—55 місць. Ще пʼять чи шість мандатів прогнозують праворадикальній партії «Наша Батьківщина».

Водночас у «Фідес» посилаються на інші опитування, які дають їм шанс на перемогу. Опозиція ж стверджує, що такі дослідження можуть бути пов’язані з владою.

З 2010 року партія «Фідес» більшість часу мала конституційну більшість у дві третини парламенту. Це дозволило їй ухвалити нову конституцію та змінювати ключові закони, зокрема виборче законодавство.