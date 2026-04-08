NRK: Україна досі не отримала шість обіцяних F-16 від Норвегії — вони на ремонті в Бельгії

Пресслужба Офісу президента України

У серпні 2023 року прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час візиту до Києва оголосив, що його країна передасть Україні шість своїх винищувачів F-16. Але станом на зараз жоден із цих літаків так і не надійшов на озброєння Повітряних сил ЗСУ.

Про це пише видання NRK з посиланням на три анонімні джерела та відповідь міністра оборони Торе Сандвіка.

За даними медіа, два норвезькі винищувачі використовували для навчання українських пілотів у Данії, але зараз вони стоять на ремонті в Бельгії уже понад рік. Ще чотири літаки не могли літати, тому їх у розібраному вигляді у квітні 2025 року відправили на підприємство до Бельгії.

Основною причиною затримки джерела називають серйозні проблеми з потужностями для обслуговування та підготовки F-16 на цьому підприємстві.

Обсяг робіт величезний — ремонт чотирьох літаків займе близько року, якщо розпочати зараз. У кожному бракує приблизно 100 деталей, що ускладнює збірку.

Влада Норвегії обіцяла, що всі обіцяні літаки передадуть до кінця 2025 року. Раніше кілька представників норвезької влади своїми заявами створювали враження, що F-16 уже в Україні.

Зокрема, головнокомандувач армії Норвегії казав, що F-16 від коаліції західних країн стали ключовою частиною української ППО. У січні 2025 року міністр оборони запевняв, що перший F-16 вже передали в Україну, все йде за планом.

Тепер же міністр оборони Торе Сандвік підтверджує, що літаки досі ремонтують у Бельгії. Він визнав, що 32 найкращі літаки F-16, які мала Норвегія, передали Румунії, а не Україні.

Глава комітету з оборони норвезького парламенту Петер Фреліх різко відреагував на затримки у передачі винищувачів: «Це виглядає як скандал. Я справді злий. Більшість у Норвегії думала, що ці літаки вже літають і захищають Україну».