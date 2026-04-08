Спецпризначенці ГУР знищили останній залізничний пором росіян у Керчі під назвою «Словʼянин»
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони у ніч з 5 на 6 квітня знищили останній залізничний пором росіян у Керченській протоці під назвою «Словʼянин». Судно атакували безпілотники.
Про це повідомило ГУР.
Пором «Словʼянин» допомагав забезпечувати росіян у Криму паливом, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.
У березні він вже був під ударом. Тоді ж спецпризначенці вивели з ладу судно «Авангард».
- У ніч проти 6 квітня Сили безпілотних систем спільно із СБУ та ВМС вдарили дронами по фрегату Чорноморського флоту РФ «Адмірал Макаров» у порту Новоросійськ і атакували бурову установку «Сиваш». Під атакою був і нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Також українські військові збили російський літак-амфібію Бе-12.