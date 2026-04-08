Спецпризначенці ГУР знищили останній залізничний пором росіян у Керчі під назвою «Словʼянин»

Новини

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони у ніч з 5 на 6 квітня знищили останній залізничний пором росіян у Керченській протоці під назвою «Словʼянин». Судно атакували безпілотники.

Про це повідомило ГУР.

Пором «Словʼянин» допомагав забезпечувати росіян у Криму паливом, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

У березні він вже був під ударом. Тоді ж спецпризначенці вивели з ладу судно «Авангард».