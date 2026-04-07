СБУ, ФБР та європейські правоохоронці викрили російське кібершпигунство через Wi-Fi роутери

Українські та західні спецслужби заявили про масштабну кібероперацію Росії, яка могла дозволяти стежити за користувачами через зламані Wi-Fi роутери.

Про це повідомили в СБУ.

Служба безпеки України разом із ФБР та правоохоронцями країн ЄС провели спільну кібероперацію, під час якої виявили російську схему шпигування через інтернет-роутери.

За даними слідства, російські спецслужби зламували домашні та офісні Wi-Fi пристрої, які мали слабкий захист. Після цього вони могли перехоплювати інтернет-трафік користувачів.

Фактично зловмисники ставали «посередниками» між користувачем і сайтами, через що отримували доступ до паролів, електронної пошти та інших даних.

У зоні ризику були не лише звичайні користувачі, а й працівники держустанов, військові та підприємства оборонної сфери України. Наразі тривають подальші дії для встановлення всіх причетних.

Під час операції вдалося заблокувати понад 100 серверів і відключити від цієї схеми сотні роутерів в Україні. За словами СБУ, це суттєво знизило можливості російської розвідки.

Також СБУ радить користувачам оновити програмне забезпечення роутерів, змінити паролі та за можливості відключити віддалений доступ до налаштувань пристрою. Якщо пристрій застарілий і не отримує оновлень, його рекомендують замінити.