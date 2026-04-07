Верховна Рада продовжила військовий збір на три роки після закінчення воєнного стану — з якою ставкою
- Вероніка Довганюк
Верховна Рада у другому читанні продовжила дію військового збору на три роки після закінчення воєнного стану. Згідно з законопроєктом № 15110, кошти зі збору надходитимуть до спецфонду держбюджету — їх можна буде спрямували лише на потреби ЗСУ.
Законопроєкт підтримали 258 нардепів.
Ставки військового збору становлять:
- 5% — для фізичних осіб;
- 1,5% — для військових та працівників безпеки та оборонки (із доходів, які не звільнені від оподаткування військовим збором);
- 10% від розміру мінімальної зарплати (у 2026 році — 850 грн) — для ФОПів 1, 2 та 4 груп;
- 1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, окрім е-резидентів).
У Мінфіні підрахували — якщо залишити військовий збір таким, то до держбюджету надходитиме приблизно 140 мільярдів гривень щороку.
- Цей закон — одна з вимог МВФ підвищити податки для бізнесу і громадян, щоб Україна отримувала допомогу з пакета на $8,1 мільярда (перший транш Україна отримала в березні).
- При цьому Верховна Рада 10 березня не підтримала інший законопроєкт, який передбачає оподаткування цифрових платформ, також відомий як законопроєкт про «податок на OLX».