Верховна Рада продовжила військовий збір на три роки після закінчення воєнного стану — з якою ставкою

Вероніка Довганюк
Верховна Рада у другому читанні продовжила дію військового збору на три роки після закінчення воєнного стану. Згідно з законопроєктом № 15110, кошти зі збору надходитимуть до спецфонду держбюджету — їх можна буде спрямували лише на потреби ЗСУ.

Про це повідомили на сайті Урядового порталу.

Законопроєкт підтримали 258 нардепів.

Ставки військового збору становлять:

У Мінфіні підрахували — якщо залишити військовий збір таким, то до держбюджету надходитиме приблизно 140 мільярдів гривень щороку.