Верховна Рада продовжила військовий збір на три роки після закінчення воєнного стану — з якою ставкою

Верховна Рада у другому читанні продовжила дію військового збору на три роки після закінчення воєнного стану. Згідно з законопроєктом № 15110, кошти зі збору надходитимуть до спецфонду держбюджету — їх можна буде спрямували лише на потреби ЗСУ.

Про це повідомили на сайті Урядового порталу.

Законопроєкт підтримали 258 нардепів.

Ставки військового збору становлять:

5% — для фізичних осіб;

1,5% — для військових та працівників безпеки та оборонки (із доходів, які не звільнені від оподаткування військовим збором);

10% від розміру мінімальної зарплати (у 2026 році — 850 грн) — для ФОПів 1, 2 та 4 груп;

1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, окрім е-резидентів ).

У Мінфіні підрахували — якщо залишити військовий збір таким, то до держбюджету надходитиме приблизно 140 мільярдів гривень щороку.