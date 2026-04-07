З початку вторгнення в Україні понад 600 разів нападали на працівників ТЦК

УНІАН

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні щонайменше 611 разів нападали на військових ТЦК, троє з них загинули.

Про це повідомила Нацполіця у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

Найбільше нападів було в Харківській області (68), у Києві (53) та Дніпропетровській області (44). Напади також фіксували у Волинській (38), Львівській (37), Одеській (36), Чернігівській (33) та інших областях.

Щороку кількість нападів на працівників ТЦК зростає: у 2022 році їх було лише 5, у 2023 — 38, у 2024 — 118, а у 2025-му вже 341. З початку 2026 року вже сталося понад сто нападів.

Останні напади на працівників ТЦК в Україні

У Львові 2 квітня з ножем напали на військовослужбовця ТЦК та СП, від поранень він помер. На чоловіка напали на вулиці Патона під час перевірки документів. Нападник втік із місця події, але за кілька годин його затримали. Зловмисником виявився працівник львівської митниці, його вже заарештували.

4 квітня у Вінниці чоловік із ножем напав на працівників ТЦК та СП і поранив двох військовослужбовців, один з них потрапив до реанімації.

6 квітня в Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК, одного з військовослужбовців шпиталізували. Нападника затримали.