Bloomberg: За два дні через Ормузьку протоку пройшло 21 судно — це рекорд з початку війни на Близькому Сході

Інтенсивність руху через Ормузьку протоку, яку Іран фактично заблокував на початку війни зі США та Ізраїлем, досягла найвищого рівня за останні тижні. За вихідні цим шляхом пройшло 21 судно — це найбільший показник від початку березня.

Про це пише Bloomberg.

Із цих суден 13 пройшли з Перської затоки в Аравійське море. Більшість були іранськими, але один танкер — з Іраку. Ще за останні дні Іран дозволив прохід через протоку кільком індійським танкерам зі скрапленим природним газом, суднам з Японії, Китаю, Туреччини, Греції та Таїланду.

Це сталося після того, як низка країн уклали угоди з Іраном про безпечний прохід протокою. Деталі угод наразі невідомі.

Bloomberg зазначає, що до того як Іран фактично заблокував Ормузьку протоку після ударів США та Ізраїлю, цим шляхом проходило в середньому 135 суден на день.

Війна на Близькому Сході і закриття Ормузької протоки

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходило близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Ринки відреагували на закриття цього шляху миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель — уперше за майже чотири роки.

4 квітня повідомлялося, що влада Ірану вирішила пропустити через Ормузьку протоку судна, що перевозять гуманітарні та життєво важливі вантажі, які прямують до іранських портів.

Президент США Дональд Трамп 4 квітня пригрозив Ірану розвʼязати «справжнє пекло», якщо той не укладе угоду про відкриття Ормузької протоки. Спочатку Трамп дав Ірану на це 48 годин (тобто до 6 квітня), а потім назвав інший термін — не пізніше 20:00 за східним часом у вівторок, 7 квітня.