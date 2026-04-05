Рада оборони Угорщини наказала посилити охорону «Турецького потоку», а Орбан заявив, що в Європі має бути енергія «звідки завгодно»

Рада оборони Угорщини після екстреного засідання 5 квітня наказала посилити військовий контроль і захист угорської ділянки газогону «Турецький потік», що постачає до країни російський газ. Раніше сьогодні президент Сербії Александар Вучич заявив, що в Сербії армія знайшла вибухівку біля газової інфраструктури, що зʼєднує його країну з Угорщиною.

Про рішення Ради оборони повідомив премʼєр-міністр країни Віктор Орбан.

Одночасно Орбан опублікував звернення, у якому заявив, що через війну на Близькому Сході скоро по Європі «вдарять» фінансова та енергетична кризи, тому зараз важливо тільки одне — в Європі «має бути енергія звідки завгодно». Ймовірно, він мав на увазі російські енергоносії.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не має до знайденої вибухівки жодного стосунку. За його словами, найімовірніше, це операція Росії в межах втручання у вибори в Угорщині, які відбудуться наступної неділі.