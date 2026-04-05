Зеленський прилетів з першим офіційним візитом до Сирії і зустрівся з президентом Ахмедом аш Шараа (оновлено)
- Олександр Булін
Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Сирії Дамаска.
Про це повідомили Зеленський і сирійське державне медіа SANA.
Зеленський прилетів на турецькому літаку, разом з ним з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. В аеропорту їх зустрів голова МЗС країни Асад Хасан аш Шайбані.
У складі української делегації також начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
Зеленський анонсував важливі зустрічі в кількох форматах, а пізніше повідомив, що зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш Шараа (оновлено о 17:50). Вони обговорили російсько-українську війну, роль України як постачальника продовольства і можливість посилити продовольчу безпеку на Близькому Сході. Зеленський заявив, що з боку Сирії є великий інтерес до обміну військовим і безпековим досвідом.
Це перший офіційний візит Зеленського до Сирії. Раніше він зустрічався з новим сирійським президентом у вересні на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.