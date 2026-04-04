Reuters: Трамп готує масові звільнення в уряді на тлі війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп розглядає масштабні кадрові перестановки в уряді через тиск війни з Іраном і падіння рейтингів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Ідеться про можливі звільнення одразу кількох високопосадовців. Серед них — директорка національної розвідки Тулсі Габбард і міністр торгівлі Говард Лутнік. Також, за даними співрозмовників, Трамп уже обговорює кандидатури на заміну керівника розвідки.

Напередодні президент звільнив генпрокурорку Пем Бонді та главу внутрішньої безпеки Крісті Ноем. В адміністрації прямо кажуть: «Бонді не остання».

Причина полягає не лише в кадрових претензіях. Трамп незадоволений тим, як медіа висвітлюють війну з Іраном, і вимагає більш позитивного порядку денного. Водночас зростають ціни на пальне, а рівень підтримки президента впав до 36% — мінімуму за цей термін.

За словами джерел, ситуацію погіршило і недавнє звернення Трампа до нації — союзники вважають його невдалим, бо воно не відповіло на ключові економічні запити виборців.

Також у списку потенційних скорочень — міністр армії США Ден Дрісколл, який займається, зокрема, переговорами щодо України.