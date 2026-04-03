У Кубі помилують понад 2 000 увʼязнених. Так влада країни намагається догодити США, які нещодавно влаштували їй нафтову блокаду

Новини

Bruno Rodríguez P / X

Куба звільнить 2 010 ув’язнених. За кількістю помилуваних це одне з найбільших за останні роки і друге протягом місяця.

Про це повідомляє The New York Times.

Посольство Куби у Вашингтоні повідомило, що рішення пов’язане з важливим релігійним католицьким святом — Страсним тижнем, та є гуманітарним і суверенним жестом.

У березні Куба пообіцяла звільнити 51 політичного в’язня після перемовин із Ватиканом, що було пріоритетом для держсекретаря США Марко Рубіо. Наразі звільнили 23 ув’язнених із 51. На думку NYT, Куба намагається заспокоїти адміністрацію президента США Дональда Трампа, яка раніше спробувала придушити уряд острова багатомісячною нафтою блокадою. Офіс Рубіо не коментує, чи було звільнення 2 010 політв’язнів частиною перемовин США та Куби.

Серед звільнених — молодь, жінки, іноземці та люди 60+ років. Рішення не стосується засуджених за вбивство, сексуальні та політичні злочини, а також за наркотики. Голова кафедри кубинських і кубинсько-американських досліджень заявив, що рішення буде важливим у відносинах Вашингтону і Гавани. З 2011 року Куба звільнила понад 3 500 ув’язнених.

Що відбувається між Кубою та США

Наприкінці січня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщувати в себе російські і китайські розвідувальні та військові об’єкти, які стежать за США.

Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».

В уряді Куби у відповідь заявили, що США становлять загрозу для країни, та оголосили міжнародний надзвичайний стан. Черещ блокаду енергосистема Куби зазнала повного колапсу — на острові стався блекаут, бо країна залишилася без палива для електростанцій. Влада була змушена скасовувати навчання, обмежувати роботу лікарень та транспорту. Також криза спровокувала протести населення, а авіакомпанії призупинили рейси на острів через дефіцит авіапального.

6 березня Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде» і що він хоче укласти з ним угоду. Також Трамп казав, що має намір зробити державного секретаря США Марко Рубіо намісником на Кубі.

19 березня FT повідомило, що Росія відправила до Куби два танкери з нафтою і газом, попри обмеження з боку США. Це були перші поставки пального на острів за останні три місяці. Сам Трамп заявив, що не бачить проблеми в постачанні російської нафти на Кубу.

Автор: Вероніка Довганюк