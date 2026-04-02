Reuters: Через українські атаки в березні російський порт Приморськ втратив понад 40% нафтових резервуарів

Російський порт Приморськ — ключовий експортний хаб російської нафти на Балтійському морі — втратив щонайменше 40% своїх нафтових резервуарів через атаки українських дронів останніми тижнями.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела та супутникові знімки, які журналістам передала компанія просторової розвідки Vantor.

За даними російської нафтопровідної компанії-монополіста «Транснефть», Приморськ, що здатний пропускати 1 мільйон барелів нафти на день (майже 1% світових поставок нафти), має на своїй головній нафтобазі 14 резервуарів для сирої нафти й чотири сховища для дизельного пального.

Супутникові знімки кінця березня показали, що пошкоджено щонайменше вісім резервуарів місткістю 50 тисяч м³ — щонайменше 40% від загального обсягу сховищ порту. Це може змусити його скоротити обіг вантажу. За словами джерел, два з восьми пошкоджених резервуарів використовували, щоб перекачувати дизельне пальне.

Знімки також показали, що в порту Усть-Луга — іншому порту на Балтиці, який в останні тижні атакувала Україна, через пожежу пошкоджені вісім резервуарів для нафтопродуктів. Це 30 тисяч м³ та близько чверті запасів на цьому терміналі.

Також Reuters пише, що у якийсь момент минулого місяця близько 40% експортних нафтових потужностей Росії були заблоковані через атаки, пошкодження трубопроводу «Дружба» в Україні та арешт танкерів російсьйкого тіньового флоту.