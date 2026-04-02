BBC: На борту літака Ан-26, який розбився в Криму, був генерал РФ Отрощенко

На борту літака Ан-26, який розбився 31 березня в тимчасово окупованому Криму, був генерал РФ Олександр Отрощенко.

Це стверджують джерела BBC серед військових Північного флоту та жителька Сєвєроморська, яка втратила в авіакатастрофі родича.

Отрощенко став командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту РФ у 2024 році. У 2010–2013 роках він очолював морську авіацію Чорноморського флоту.

Згодом він очолив морську авіацію Північного флоту. Також командував 45 армією ВПС і ППО Північного флоту. У 2019 році отримав звання генерал-лейтенанта.

Також російські медіа пишуть, що на борту загинуло ще шість офіцерів штабу Північного флоту в Сєвєроморську.