СБУ запустила новий короткий номер гарячої лінії — 1516

Анастасія Зайкова
Служба безпеки України оновила контакти для звернень громадян і запровадила новий короткий номер — 1516.

Про це повідомили у СБУ.

Тепер повідомити про підозрілу діяльність можна швидше: дзвінки на цей номер безплатні зі стаціонарних і мобільних телефонів по всій Україні.

У СБУ попереджають, що російські спецслужби активніше намагаються завербувати українців для терактів, диверсій і підпалів. Тому громадян закликають одразу повідомляти про це.

Телефонувати на 1516 варто, якщо:

У СБУ запевняють, що всі звернення перевіряють та гарантують конфіденційність.