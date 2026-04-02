СБУ запустила новий короткий номер гарячої лінії — 1516

Служба безпеки України оновила контакти для звернень громадян і запровадила новий короткий номер — 1516.

Про це повідомили у СБУ.

Тепер повідомити про підозрілу діяльність можна швидше: дзвінки на цей номер безплатні зі стаціонарних і мобільних телефонів по всій Україні.

У СБУ попереджають, що російські спецслужби активніше намагаються завербувати українців для терактів, диверсій і підпалів. Тому громадян закликають одразу повідомляти про це.

Телефонувати на 1516 варто, якщо:

є інформація про можливі теракти чи диверсії;

незнайомці пропонують підпали, стеження або інші підозрілі дії;

ви помітили підозрілих людей або предмети;

ви знаєте про онлайн-ресурси для вербування або маєте будь-які дані про діяльність російських спецслужб.

У СБУ запевняють, що всі звернення перевіряють та гарантують конфіденційність.