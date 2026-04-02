Генштаб спростив повернення військових після СЗЧ. Що змінилось

Новини

Unsplash

Генеральний штаб ЗСУ спростив процес повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини.

Про це 2 квітня повідомила пресслужба Генштабу.

Відтепер документи на призначення на службу потрібно подаватимуть напряму від військової частини до Генштабу. Це не змінює умов повернення до служби після СЗЧ, але має зменшити випадки самовільного залишення частин.

У Генштабі зазначили, що новий механізм пропонує більш демократичний підхід в питанні переведення до обраної військової частини.

Рішення ухвалили, щоб пришвидшити призначення військових на посади, зробити процес прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадовців для перешкоджання таким переведенням.

«Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби», — додали у Генштабі.

Крім того, Генштаб спрощує документообіг в частині, аби пришвидшити переведення особового складу між частинами.

У вересні Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 13260, який змінює звільнення від кримінальної відповідальності військослужбовців, що вперше залишили військову частину. Згідно із законопроєктом, військові за перше СЗЧ можуть бути звільнені від відповідальності, якщо добровільно повернуться до частини й прослужать щонайменше три місяці.

Авторка: Вероніка Довганюк