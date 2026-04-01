«Укрзалiзниця» отримала доступ до військових систем, щоб стежити за дронами

Новини

Диспетчерська служба «Укрзалiзниці» отримала доступ до військових систем контролю повітряного простору і стежить за ситуацією з російськими БпЛА. У разі реальної загрози залізничники евакуюють людей з поїзда.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Якщо ситуація не критична, працівники залізниці просто внесуть зміни до розкладу руху поїздів без евакуації.

Бескрестнов наголосив: під час евакуації пасажирам краще відійти від поїзда хоча б на 100 метрів, бо в разі удару по вагонах небезпека для життя значно зросте. Він також розповів, що неодноразово фіксувались випадки, коли безпілотник з ручним керуванням із Росії летів атакувати обʼєкт інфраструктури, але побачивши внизу поїзд, змінював курс і бив по ньому.

Чому «Укрзалізниція» евакуйовує пасажирів

Евакуація пасажирів почалась після того, як наприкінці лютого і на початку березня росіяни посилили удари по залізничній інфраструктурі України. Серед головних цілей — рухомий склад, пасажирські та вантажні вагони, локомотиви й спецтехніка.

Зокрема, вночі 21 березня армія РФ атакувала локомотив приміського поїзда на Придніпровській залізниці. А на Одещині під час евакуації з поїзда загинула провідниця — її збив зустрічний поїзд, який їхав до своєї евакуаційної зупинки. Ще один пасажир отримав травми. У звʼязку з цим 24 березня «Укрзалізниця» посилила правила безпеки в дорозі.

Автор: Вероніка Довганюк