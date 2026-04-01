Миколі Баскову оголосили підозру в Україні. Він говорив, що «РФ воює з західним світом», а агресію називав «священною війною»

Новини

Російському співаку Миколі Баскову заочно оголосили підозри в Україні. Він публічно підтримував Кремль, писав у соцмережах, що «РФ воює із західним світом», і називав агресію «священною війною».

Про це повідомили пресслужби Нацполіції України та СБУ.

Спершу колишній народний артист України виправдав окупацію Криму у 2014 році, а у 2022 році він підтримав і повномасштабне вторгнення. На публічних медіамайданчиках співак закликав до захоплення всієї України.

Також він допомагав грошима російській армії. На міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі у 2023 році Басков та інші пропагандисти вручили грошові сертифікати бойовикам російської армії за знищення українських танків.

Російських бойовиків співак підтримував і на концертах на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. У прямих ефірах у соцмережах Басков також виправдовував злочини Росії.

У підсумку йому оголосили підозри за чотирма статтями: посягання на територіальну цілісність, фінансування спроб змінити держкордон України, пропаганда війни та заперечення агресії Росії.

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський позбавив держнагород зрадників України: колишніх урядовців, нардепів, керівників СБУ та Генпрокуратури, прокурорів, артистів, а також російських політичних, релігійних та культурних діячів. Тоді Басков разом із другом Філіпом Кіркоровим втратили українські держнагороди.

Автор: Вероніка Довганюк