В Україні стартували виплати 1 500 гивень. Які категорії зможуть отримати допомогу

В Україні з 1 квітня стартували виплати 1 500 грн для пенсіонерів та вразливих категорій громадян.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Допомогу від держави отримають: пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, пільговики, переселенці, багатодітні сім’ї та матері-одиначки.

Виплата одноразова, незалежно від кількості категорій, до яких належить людина. Вона автоматично надійде на банківські рахунки або через відділення «Укрпошти». Одержувачам не потрібно подавати заяви, звертатися до органів соціального захисту чи збирати додаткові документи.

Причиною додаткової допомоги стало зростання цін на пальне, що впливає на вартість житла, продуктів і послуг.

Через війну на Близькому Сході, яка почалася зранку 28 лютого, зупинився рух танкерів Ормузькою протокою та різко зросли ціни на нафту газ по всьому світу. В Україні ціни на пальне виросли приблизно на 13—15%, а на дизпаливо — майже на 40%.

Автор: Вероніка Довганюк