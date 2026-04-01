Опитування: Більшість американців проти підпису Трампа на доларах

Переважна більшість американців (59%) проти того, щоб підпис президента США Дональда Трампа стояв на доларах.

Про це свідчать результати опитування YouGov.

Зараз на банкнотах стоять підписи колишньої міністерки фінансів США Джанет Єллен та казначейки Лінн Малербі. Заміну підпису Малербі на автограф Трампа підтримують 23% опитаних.

Серед демократів рішення підтримують 5%, тоді як серед республіканців — 49%. Проти зміни дизайну проголосували 87% демократів, водночас серед республіканців не згодні лише 26%.

Опитування провели 30 березня, і в ньому взяли участь 18 663 американці, старші за 18 років.

Дизайн банкноти хочуть змінити до 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів. Планується, що перші купюри надрукують у червні, а інші — в липні. Це вперше за 165 років, коли на доларі не буде підпису казначея США.

Також у США у березні затвердили ювілейну золоту монету з зображенням Трампа, який стоїть за столом зі стиснутими кулаками.

За час другої каденції Трампа на його честь перейменували міжнародний аеропорт «Палм-Біч» у Флориді та Інститут миру, який він намагався ліквідувати на початку 2025 року. А на початку 2026 року у Флориді частину дороги біля приватного клубу Дональда Трампа в Палм-Біч церемоніально перейменували на його честь.

Автор: Вероніка Довганюк