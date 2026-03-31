У Празі затримали підозрюваного в нападі на «Російський дім»: він сам прийшов до поліції

Новини

У чеській Празі затримали підозрюваного в нападі на будівлю російського центру культури. Чоловік сам здався поліції та зізнався.

Про це повідомила чеська поліція.

Ідеться про інцидент, що стався в ніч проти 27 березня. Тоді будівлю «Російського дому» закидали кількома пляшками з горючою сумішшю.

За даними поліції, підозрюваний — іноземець, але його громадянство не розкривають. Чоловік заявив, що планував напад ще з літа 2025 року.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про пошкодження чужого майна. Інші деталі наразі не повідомляють.