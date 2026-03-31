Викрадену шість років тому картину Ван Гога «Весняний сад» відреставрували та повернули до музею в Нідерландах

У музеї нідерландського міста Гронінген знову виставили картину всесвітньо відомого художника Вінсента Ван Гога «Весняний сад», яку викрали шість років тому.

Про це повідомляє RTV Noord.

Картину викрали у день народження Ван Гога, 30 березня 2020 року, з нідерландського музею Сінгер Ларен, який отримав її у тимчасове користування від Гронінгенського музею. У 2021 році крадія затримали та засудили до восьми років ув’язнення. Однак картин при ньому не знайшли.

Арт-детектив Артур Бранд, який допомагав шукати картину, вважав, що вона знаходиться в руках мафії. У 2023 році невідомий інформатор повернув роботу — він доставив її детективу додому в сумці IKEA.

Під час крадіжки картина була пошкоджена, проте музей спочатку вирішив виставити роботу в такому стані: на їхню думку, гостям було цікаво побачити її саме в такому вигляді.

У 2025 році картину забрали на реставрацію, під час якої не лише усунули дефекти, а й відновили її первісний вигляд. У результаті полотно вперше за багато років повернули до музею без пошкоджень і максимально наближеним до оригіналу.

На картині 1884 року зображено весняний сад священника в нідерландському місті Нуенені. Саме там у той період свого життя перебував художник. Два роки тому експерти з’ясували, що картину спочатку задумували написати як зимовий сад.

Автор: Вероніка Довганюк