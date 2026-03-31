НАБУ підготувало документи для екстрадиції Міндіча, вони вже два тижні на підписі у генпрокурора

Новини

Українська правда

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) два тижні тому передало на підпис генпрокурору всі необхідні документи для екстрадиції фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча.

Про це в інтервʼю каналу «Є ПИТАННЯ» розказав головний детектив у справі Олександр Абакумов.

«Два тижні тому ми направили в Офіс генпрокурора всі матеріали для екстрадиції. Наскільки мені відомо вони все ще на підписі у генерального прокурора», — сказав він.

Абумов наголосив, що Ізраїль — дуже складна для екстрадиції країна. Щоб провести цей процес ізраїльській стороні треба передати фактично всі матеріали кримінального провадження.

«Мені здається, що генеральний прокурор повинен найшвидшим часом підписати це клопотання про екстрадицію. Але там дійсно можуть бути процедури щодо вивчення обґрунтованості безпосередньо Офісом генерального прокурора», — сказав Абакумов.

На запитання, чи дійсно НАБУ розраховує на те, що Ізраїль видасть Міндіча, детектив відповів: були випадки, коли Ізраїль видав Україні свого громадянина, але це вкрай рідкісні винятки.

Тимура Міндіча вважають організатором масштабної корупційної схеми сфері енергетики. 1 грудня ВАКС заочно відправив його під варту.

Сам Міндіч зараз перебуває в Ізраїлі — там його ще в грудні знайшли журналісти «Української правди». Тоді справу проти нього він називав «крутою медіаатакою». А в лютому Міндіч заявив, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава».

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.