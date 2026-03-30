Болгарія та Україна підписали безпекову угоду. Що відомо

Тимчасовий виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Болгарії Андрей Гюров з пʼятьма міністрами приїхали з офіційним візитом до Києва. Гюров зустрівся з президентом Зеленським і разом з міністрами провели консультації з Кабінетом міністрів України. Зеленський і Гюров підписали десятирічну угоду про безпекову співпрацю між країнами.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».

Угода передбачає:

Болгарія інвестуватиме у виробництво зброї для України за програмою SAFE.

Болгарія доєднується до PURL, щоб підтримувати ППО України.

Держави працюватимуть над тим, щоб до кінця року запустити енергетичний коридор через Болгарію. Зеленський сказав, що Україна зможе отримувати близько 10 млрд м³ газу на рік.

Болгарія долучиться до розмінування Чорного моря.