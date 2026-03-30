Росіяни варили по Дніпропетровщині та Сумщині, понад 20 людей постраждали

Росіяни двома КАБами поцілили по гуртожитку на Сумщині. Внаслідок атаки поранення отримали 11 людей, серед них — 6-річна дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Під прицілом опинився гуртожиток у Глухові. За даними ОВА, усі постраждалі в лікарні.

У важкому стані наразі перебуває 50-річний чоловік.

Також гучно було в Нікополі на Дніпропетровщині. В ОВА зазначили, що росіяни вдарили FPV-дроном. Внаслідок атаки поранення отримали восьмеро людей. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи. Через атаку в місті пошкоджені магазини, багатоповерхівка та автівки.

У Нікопольському районі через удари РФ загинув один чоловік, поранено троє людей. Пошкоджені гімназія, багатоквартирні і приватні будинки, магазини, майстерня та автомобілі. Ще один чоловік постраждав у Криворізькому районі.

Російська армія також поцілила по енергообʼєкту на Харківщині, через що понад 800 жителів Руської Лозової залишилися без світла.

Автор: Вероніка Довганюк