Трамп заявив, що не проти постачання російської нафти на Кубу, попри енергетичну блокаду. Танкер уже рухається до острова

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить проблеми у постачанні російської нафти на Кубу, яка вже кілька місяців живе без палива через енергетичну блокаду США.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів про те, чи правдива інформація у медіа про те, що США дозволять російському танкеру доставити нафту на Кубу.

«У нас там є танкер. Якщо хтось хоче доставити нафту — ми не проти, їм потрібно виживати. Я сказав: якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу — у мене немає заперечень», — заявив Трамп.

На запитання, чи допомагає це Путіну, президент США відповів, що Росія на цьому не заробить. Також вигоди не буде і для Куби.

«Нехай відправляють, якщо хочуть. Чи це Росія, чи інші країни хочуть це зробити. Це не матиме жодного впливу. З Кубою покінчено, у них був поганий режим, корумповані лідери. І одне постачання нафти нічого не змінить», — зазначив президент США.

Раніше джерела The New York Times повідомили, що берегова охорона США дозволила російському танкеру з сирою нафтою дістатися Куби. Судно із приблизно 730 тисячами барелів нафти вже перебувало неподалік Куби у неділю. Очікується, що танкер може прибути до пункту призначення у вівторок, 31 березня.

Що відбувається між Кубою та США

Наприкінці січня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщувати в себе російські і китайські розвідувальні та військові об’єкти, які стежать за США.

Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».

В уряді Куби у відповідь заявили, що США становлять загрозу для країни, та оголосили міжнародний надзвичайний стан.

6 березня Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде» і що він хоче укласти з ним угоду. Також Трамп казав, що має намір зробити державного секретаря США Марко Рубіо намісником на Кубі.

19 березня FT повідомило, що Росія відправила до Куби два танкери з нафтою і газом, попри обмеження з боку США. Це були перші поставки пального на острів за останні три місяці.