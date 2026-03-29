Безпілотники СБУ вдруге за тиждень атакували нафтотермінал росіян «Усть-Луга» на Балтиці

Безпілотники Служби безпеки України вдруге за тиждень атакували нафтотермінал росіян «Усть-Луга» на Балтиці.

Про це повідомили в СБУ.

Унаслідок сьогоднішньої атаки дронів підрозділом «Альфа» зафіксовано серйозні пошкодження та пожежу.

Усть-Луга — ключовий морський порт РФ на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, зокрема з використанням суден тіньового флоту.

Напередодні дрони Служби безпеки та Сил оборони атакували російський порт Приморськ. Унаслідок цих ударів відбулися пожежі та пошкодження низки цистерн.

▪️СБУ, ГУР, СБС, ССО та ДПСУ вже чотири рази за останній тиждень успішно атакували нафтову інфраструктуру РФ у Балтійському морі.