Іран погрожує ударами по американських університетах на Близькому Сході

Іран заявив, що може завдати ударів по американських університетах на Близькому Сході у відповідь на атаки США та Ізраїлю по іранських навчальних закладах.

Про це пише AFP, передає Times of Israel.

Заяву зробив Корпус вартових ісламської революції. У ній йдеться, що якщо Вашингтон хоче захистити свої університети в регіоні, він має офіційно засудити удари по іранських університетах. На це дали дедлайн — до полудня понеділка, 30 березня, за тегеранським часом.

Також у заяві є попередження для всіх, хто працює або навчається в американських університетах у регіоні. Їм радять триматися щонайменше за кілометр від кампусів.

Американські університети мають філії в кількох країнах Перської затоки. Серед них — Texas A&M University у Катарі та New York University Abu Dhabi в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними іранських медіа, ударів від США буцімто зазнав Технологічний університет науки та технологій на північному сході Тегерану. Будівлі закладу пошкоджені, але постраждалих немає. Підтвердження ударів з боку США або Ізраїлю наразі немає.