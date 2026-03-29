Польща до 1 жовтня продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Рішення набуде чинності 5 квітня 2026 року.

Про це пише «Польське радіо».

Перевірки проводитимуть прикордонники разом із поліцією та військовими щонайменше у 63 пунктах: близько 50 — на кордоні з Німеччиною та ще 13 — з Литвою.

Зокрема, контроль повернуть і на Мужаковський прикордонний перехід, який важливий для туристів, пішоходів і велосипедистів, а також для транскордонних заходів.

Тимчасовий контроль у Польщі запровадили ще 7 липня 2025 року, і відтоді його неодноразово продовжували через загрозу нелегальної міграції.