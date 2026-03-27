З 1 квітня в Україні зростуть пенсії. Яких категорій це стосується

З 1 квітня 2026 року в Україні перерахують пенсію для двох категорій працюючих громадян.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Виплати перерахують пенсіонерам, які працювали після виходу на пенсію або останнього перерахунку та накопичили 24 місяці страхового стажу до 1 березня 2026 року.

Також на виплати можуть розраховувати ті, хто відпрацював менше за два роки, але з моменту останнього перерахунку їхньої пенсії пройшло два роки.

У ПФУ пояснили: якщо страхового стажу менше ніж два роки, наступний перерахунок за накопиченим часом роботи відбудеться не раніше ніж через два роки після останнього призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Автор: Вероніка Довганюк