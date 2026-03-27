З 1 квітня в Україні зростуть пенсії. Яких категорій це стосується

З 1 квітня 2026 року в Україні перерахують пенсію для двох категорій працюючих громадян.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Виплати перерахують пенсіонерам, які працювали після виходу на пенсію або останнього перерахунку та накопичили 24 місяці страхового стажу до 1 березня 2026 року.

Також на виплати можуть розраховувати ті, хто відпрацював менше за два роки, але з моменту останнього перерахунку їхньої пенсії пройшло два роки.

У ПФУ пояснили: якщо страхового стажу менше ніж два роки, наступний перерахунок за накопиченим часом роботи відбудеться не раніше ніж через два роки після останнього призначення або попереднього перерахунку пенсії.

13 лютого у Верховній Раді повідомили, що з 1 березня пенсії в Україні зростуть на 12,1%.

У 2026 році бюджет ПФУ перевищує 1,2 трильйона гривень і є бездефіцитним, що дає можливість планувати виплати для понад 10 мільйонів пенсіонерів.

