Британія терміново виділить для України £100 млн на ППО
- Ольга Березюк
Уряд Великої Британії оголосив, що терміново виділить для України £100 млн (близько 5,2 млрд грн) на ППО.
Гроші підуть на зміцнення системи протиповітряної оборони України, що забезпечить кращий захист військ на передовій і ключових об’єктів інфраструктури від повітряних ударів.
Разом із цією допомогою за останні два місяці Велика Британія виділила £600 мільйонів на підтримку української ППО.
- Сьогоднішнє оголошення є частиною ширшої щорічної військової підтримки України з боку Великої Британії на суму £3 мільярдів. Британія обіцяла надавати підтримку Україні стільки, скільки буде необхідно.