Усі країни НАТО в 2025 році вперше досягли рівня оборонних витрат у 2% ВВП

Новини

За 2025 рік всі країни-члени НАТО збільшили видатки на оборону та вперше досягли або перевищили цільовий показник оборонних витрат у 2% від ВВП.

Про це йдеться у щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Загальні витрати на оборону усіх 32 держав-членів НАТО у 2025 році склали $1,4 трлн. Це на 6% більше, ніж у 2024 році.

З 2024 по 2025 рік країни Європи та Канада збільшили оборонні витрати на 19% — до $574 млрд.

Найменшу частку ВВП — 2% — на фінансування оборони тогоріч витратили Іспанія, Португалія, Албанія, Бельгія та Канада. Найвищий показник — у Польщі (4,3% ВВП).

Литва, Латвія, Естонія та Данія також перевищили рівень у 3%.

Рютте зазначив, що раніше європейські члени Альянсу та Канада надмірно покладалися на США і не брали достатньої відповідальності за власну безпеку. Тепер же країни активно інвестують в оборонну сферу, а це робить НАТО сильнішим, ніж будь-коли раніше.

Генсек наголосив, що продовження цієї тенденції стане пріоритетом НАТО у найближчі роки. Він висловив сподівання, що саміт НАТО в Анкарі у липні цього року дозволить розвинути досягнення 2025 року.