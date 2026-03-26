«Говерла», «Кавун» чи «Сяйво». У «Дії» стартувало опитування про назву державного ШІ

Новини

Міністерство цифрової трансформації

У «Дії» стартувало голосування за назву для національної мовної моделі штучного інтелекту (LLM).

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Український ШІ допомагатиме в держсервісах, науці, бізнесі, освіті, обороні та інших сферах. Українці запропонували більше ніж 3 000 варіантів, проте у фінал вийшли тільки 10:

«Сяйво» (Siaivo);

«Питай» (Pytai);

«Слово» (Slovo);

«Дзвінка» (Dzvinka);

«Говерла» (Hoverla);

«Шипіт» (Shypit);

«Шукай» (Shukai);

«Ядро» (Yadro);

«Кавун» (Kavun);

«Гомін» (Homin).

Щоб проглосувати, у застосунку «Дія» треба обрати розділ «Сервіси» — «Опитування» та вибрати один із 10 варіантів. Голосування відкрите до 29 березня.

17 листопада 2025 року Мінцифри повідомило, що Україна разом із NVIDIA запускають спільну ініціативу в галузі ШІ. Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM — мовної моделі, навченої на українських даних, законах та публічних сервісах.

Автор: Вероніка Довганюк