«Говерла», «Кавун» чи «Сяйво». У «Дії» стартувало опитування про назву державного ШІ

У «Дії» стартувало голосування за назву для національної мовної моделі штучного інтелекту (LLM).

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Український ШІ допомагатиме в держсервісах, науці, бізнесі, освіті, обороні та інших сферах. Українці запропонували більше ніж 3 000 варіантів, проте у фінал вийшли тільки 10:

Щоб проглосувати, у застосунку «Дія» треба обрати розділ «Сервіси» — «Опитування» та вибрати один із 10 варіантів. Голосування відкрите до 29 березня.

Автор: Вероніка Довганюк