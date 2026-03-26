Wizz Air заявила, що «готується відновити» польоти в Україні — але це виявилось не тим, про що всі подумали

Угорська авіакомпанія Wizz Air заявила, що готується відновити авіарейси до України. Згодом там уточнили, що йдеться лише про набір персоналу.

Wizz Air запустила рекламу в соцмережах, де заявила, що «з радістю готується до відновлення польотів в Україні», і запросила долучитись до заходів у Берліні, Празі, Кракові та Варшаві у квітні.

У соціальних мережах почалося активне обговорення з цього приводу: користувачі гадали, де під час війни в Україні відкриють аеропорт, і пропонували Ужгород або Чернівці через доволі спокійну безпекову ситуацію.

Пізніше компанія у відповідь на запит «РБК-Україна» пояснила, що повідомлення стосувалося лише набору персоналу з України.

Також у Wizz Air додали, що не хотіли створювати враження про швидке відновлення польотів в Україну, проте компанія хоче стати однією з перших, яка повернеться до країни та запропонує багато можливостей для українців та іноземців.

У підсумку Wizz Air визнала, що формулювання повідомлення було невдалим.

У лютому 2025 року Wizz Air вже заявляла, що планує відновити польоти в Україну впродовж шести тижнів, якщо Київ і Москва укладуть угоду про припинення вогню.

Автор: Вероніка Довганюк