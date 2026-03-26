Підводний дрон вдарив по судну тіньового флоту РФ біля берегів Туреччини

Marine Traffic

У Чорному морі біля берегів Туреччини стався вибух на танкері російського тіньового флоту ALTURA.

Про це пише турецьке медіа NTV.

Попередньо, його атакував підводний безпілотник. У судна пошкоджені палуба та машинне відділення.

Танкер саме перевозив 140 тисяч тонн нафти з Росії. За даними ГУР, судно регулярно возить російську нафту до Індії та Грузії. Танкер перебуває під санкціями України, Британії та Швейцарії.

Подібні інциденти із суднами, які возять російську нафту, траплялись раніше. Наприклад, на початку березня в Середземному морі загорівся російський танкер Arctic Metagaz зі скрапленим природним газом. Імовірно, причиною стала атака морського дрона. Танкер, який входить до тіньового флоту, три тижні дрейфував Середземним морем, зараз його буксирують до Лівії.