Росіяни атакували Україну 153 ударними БпЛА. Скільки збила ППО та що відомо про наслідки

У ніч на 26 березня росіяни атакували Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим. Майже 100 з них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 130 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання 16 ударних БпЛА в 11 місцях і падіння уламків на пʼяти локаціях.

Цієї ночі росіяни знову завдали удару по Одещині, одна людина постраждала. Пошкоджено енергетичну, портову та цивільну інфраструктуру. Внаслідок влучань виникли пожежі.

Також зранку росіяни атакували Харків. Удар прийшовся в землю, біля житлових будинків і ресторану. Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені приблизно десять автомобілів.