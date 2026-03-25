Зеленський: США заявили, що дадуть гарантії безпеки, якщо Україна передасть весь Донбас Росії

Сполучені Штати висунули умову, за якої Україна отримає від них гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди з Росією. Для цього Україна має віддати РФ усю територію Донбасу.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю Reuters.

Зеленський сказав, що зараз, коли Сполучені Штати зосереджені на власних бойових діях з Іраном, президент Дональд Трамп тисне на Україну й намагається швидко припинити війну.

«Близький Схід, безумовно, впливає на президента Трампа, і я думаю, що на його наступні кроки. Президент Трамп, на жаль, на мою думку, все ще обирає стратегію посилювати тиск на українську сторону», — сказав він.

Зеленський додав, що якщо Україна залишить Донбас повністю, то втратить сильні оборонні позиції. Це поставить під загрозу як безпеку України, так і безпеку Європи.

Після масованих російських бомбардувань українських міст 24 березня Зеленський подякував адміністрації Трампа, що США продовжують постачати ракети для систем ППО Patriot, попри те що на них зріс попит через війну на Близькому Сході. Проте він наголосив, що ці поставки не такі великі, наскільки потрібно Україні.

Раніше в інтервʼю BBC Зеленський казав, що через війну між США, Ізраїлем та Іраном дефіцит ракет для Patriot точно настане. Він навів розрахунки, що США виробляють приблизно 60—65 ракет на місяць, тобто близько 700—800 на рік. А 28 лютого — у перший день атаки на Іран — США і країни регіону використали 803 ракети. Тобто за день вони використали більше, ніж виробляють за рік.