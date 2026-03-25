Вищий антикорупційний суд очолив Ігор Строгий

Головою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) став Ігор Строгий. ВАКС повідомляє, що таке рішення ухвалили на зборах суддів органу. Заступником Строгого став суддя Апеляційної палати ВАКС Дмитро Михайленко.

Строгий працює у ВАКС від його заснування у 2019 році. До цього сім років був суддею Шаргородського районного суду Вінницької області.

Голову ВАКС обирають на три роки. Від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Потім повноваження голови виконував Олег Павлишин, який мав найбільший суддівський стаж. З 14 лютого 2023-го його очолювала Віра Михайленко.