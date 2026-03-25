Канцлер Німеччини: Україні більше не потрібні ракети Taurus, бо її зброя значно ефективніша

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україні більше не потрібні німецькі крилаті ракети великої дальності Taurus, бо українська зброя великої дальності значно ефективніша, ніж невелика кількість ракет, яку країна могла б передати.

Слова Мерца передає німецьке медіа Stern.

Мерц відзначив, що висував вимогу передати крилаті ракети Taurus, коли припускав, що в німецької армії їх достатньо. Це було, коли канцлером був соціал-демократ Олаф Шольц, а Мерц і християнські демократи були в опозиції. Після приходу до влади в травні минулого року Мерц змінив свою риторику.

Канцлер сказав, що Україна «сьогодні озброєна краще, ніж будь-коли раніше», однак стикається зі значними фінансовими труднощами. Тому зброя є, але треба мобілізувати гроші, щоб її виробництво продовжилось.