«Укрзалізниця» оновила правила евакуації пасажирів через російські атаки на поїзди

Новини

Getty Images / «Бабель»

«Укрзалізниця» посилила правила безпеки у дорозі. Пасажирів виводитимуть з поїзда у випадку загрози російського удару.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там зазначили, що евакуацію проводитимуть лише за безпосередньої загрози обстрілу за конкретним маршрутом.

Коли провідник дасть сигнал про підвищену небезпеку, пасажири мають одягнутися, взяти документи, телефон і залишатися на місці до подальших вказівок.

Далі пасажирам рекомендують залишити валізи і великі речі у вагоні та виходити через найближчі двері без паніки і тисняви. Поза поїздом не можна скупчуватися біля вагонів. Слід відійти на безпечну відстань або лягти на землю обличчям вниз у разі вибухів.

Повертатися до поїзда можна лише після вказівки провідників. Якщо доведеться перетинати колії, це слід робити обережно, пильнуючи зустрічні поїзди.