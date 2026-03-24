Війська РФ вдарили по центру Івано-Франківська: є загиблі, серед постраждалих — дитина

Новини

Під удар російських дронів вдень 24 березня потрапив центр Івано-Франківська. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

Ще четверо людей постраждали, серед них — шестирічна дитина.

У місті пошкоджені будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель. На місці працюють усі відповідні служби.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у коментарі «Суспільному» розповів, що росіяни намагалися «Шахедом» атакувати одну з адміністративних будівель міста.

У будинках вибуховою хвилею повибивало вікна, зокрема й у пологовому будинку. Під час тривоги у підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок.

Цього ж дня росіяни дронами масовано атакували Львів та область. Під ударом були житлові будинки та памʼятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря. Постраждали щонайменше 13 людей.